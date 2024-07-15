За 210 тысяч евро можно купить семейный дом в окрестностях Риги или новый люксовый автомобиль, например Porsche Taycan Turbo. Такую сумму Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обязало Национальное объединение (НО) вернуть в госбюджет, поскольку она была перерасходована в кампании перед выборами в Сейм 2022 года. KNAB впервые обнаружил столь крупный перерасход средств в нарушение конкретной правовой нормы. Правда, с решением бюро в партии не согласны и намерены бороться за свою правду в суде.

Финансирование партии из госбюджета будет приостановлено на год, и как это повлияет на партию, учитывая, что в июне следующего года предстоят выборы в самоуправления? Кроме того, не за горами и выборы в Сейм 2026 года. Если Нацобъединение проиграет в судебном процессе с KNAB, 210 тысяч евро придется вернуть государству. Это примерно половина суммы, которую партия потратила на агитацию перед парламентскими выборами 2022 года. В тот год партия не скупилась на агитацию. Только "Объединенный список" (ОС) потратил тогда больше, чем Национальное объединение.

Если суд встанет на сторону KNAB, сможет ли партия избежать возврата денег? История показывает, что некоторые политические партии так и не выплатили долг государству.

НО превысило лимит второй раз

Как пояснила представитель KNAB Амилия Райтума, партии могут тратить деньги, выделенные им государством, на три цели - содержание работников партийного офиса, обеспечение содержательной деятельности, например, проведение семинаров, и общение с людьми, в том числе предвыборная агитация.

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