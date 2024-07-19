Во время ремонтных работ в Ливберзской церкви Елгавского края были обнаружены ранее неизвестные культурные ценности. При замене крыши открылась стенная роспись в стиле барокко. Управление национального культурного наследия знало о ее существовании, но не было известно, что роспись занимает такую большую площадь. На чердаке церкви также были найдены гербовая эпитафия и металлическая эпитафия (надгробные надписи).