Во время ремонтных работ в Ливберзской церкви Елгавского края были обнаружены ранее неизвестные культурные ценности. При замене крыши открылась стенная роспись в стиле барокко. Управление национального культурного наследия знало о ее существовании, но не было известно, что роспись занимает такую большую площадь. На чердаке церкви также были найдены гербовая эпитафия и металлическая эпитафия (надгробные надписи).
Церковь представляет собой дубовое бревенчатое строение, обшитое досками в 19-м веке.
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