Когда в городе появляются новые наркотики, наркологи знают об этом по участившимся звонкам. С наступлением осени и началом школьных занятий наркологи призывают обратить больше внимания на детей и подростков, так как именно в это время оборот вызывающих зависимость веществ начинается с новой силой. Портал Delfi поговорил с наркологом Язепом Корсаксом об актуальных проблемах в борьбе с наркотиками, предложениях по декриминализации и необходимых улучшениях.
Корсакс работает с пациентами в области наркологии уже более 40 лет. Примерно половину этого времени он также был главным врачом Резекненской больницы, работал в разных городах, пополнял свои знания за границей, а в начале карьеры некоторое время работал и в "неотложке". Сейчас он трудится в Даугавпилсской региональной больнице, а в частных практиках принимает как детей и подростков, так и взрослых.
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