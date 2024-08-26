"На Юрмальском шоссе пробка стоит от окружной дороги", "На Рижском взморье, как на Тенерифе!", "В Дзинтари в электричку уже не влезть", "На пляже яблоку негде упасть", "Прощаемся с летом, последний теплый денек" - такими фразами в минувшие выходные сопровождали пользователи соцсетей свои фотографии со взморья. Как удалось выяснить порталу Delfi, в Юрмалу в выходные въехало рекордное число автомобилей. Аншлаг наблюдался и в общественном транспорте.
Знойный день в конце августа
Как уже ранее писал портал Delfi,в воскресенье на Колке, в Мерсрагсе, Салдусе, Бауске, Добеле, Скривери, Стенде и Зосени побиты рекорды тепла для 25 августа. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на Колке воздух прогрелся до +30,7 градусов - это новый рекорд и для этого числа, и за декаду.
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