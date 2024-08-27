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Министерство финансов продвигает изменения в Законе о подоходном налоге с предприятий (ПНП): предлагают применять этот налог и к негосударственным организациям (НГО). Организации считают, что они работают не ради прибыли, а для достижения определенного общественного блага. Они оценивают инициативу Минфина критически и предрекают, что принятие закона поставит под угрозу само существование НГО.

Минфин предлагает проверять общества и фонды на тему, не похожа ли их деятельность на коммерческую деятельность. В этом случае они должны регистрироваться как коммерческое предприятие и платить налоги в общем порядке. Такой порядок должен вступить в силу 1 января 2025 года.

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