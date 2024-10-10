Министерство cообщения разработало поправки к правилам Кабинета министров (КМ) относительно принудительного перемещения транспортного средства и признания транспортного средства оставленным на дороге на длительный срок. Эти правила будут обязательными к исполнению владельцами велосипедов и электросамокатов, также это будет относиться и к велорикшам.

С Министерстве указали, что велосипед (электросамокат) будет признан оставленным на дороге на длительный срок и после принятого решения перемещен на специальную парковку только в том случае, если он находится в месте, где он мешает движению других участников дорожного движения в течение более восьми часов с того момента, когда к велосипеду, принадлежность которого не может быть установлена, прикреплена предупреждающая наклейка.

Если велосипед оставлен в месте, где он не препятствует движению транспорта, но при этом не используется не менее 45 дней с момента прикрепления на него предупреждающей наклейки, он признается оставленным на дороге на длительный срок.

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