В то время как три входящие в коалицию партии характеризуют работу правительства как нормальный процесс, которому до сих пор удавалось достичь согласия по всем важным вопросам, оппозиционные партии по-разному оценивают процессы в коалиции, подчеркивают "очевидные разногласия". По оценке оппозиции, "это правительство держится только для того, чтобы проголосовать за бюджет". В передаче Kāpēc на Delfi TV председатель парламентской фракции Национального объединения Райвис Дзинтарс текущую ситуацию в правительстве назвал "кризисом политических заложников", поскольку коалиция понимает, что "не может работать как прежде, наступила патовая ситуация, потому что и существующую свалить нельзя".