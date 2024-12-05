В то время как три входящие в коалицию партии характеризуют работу правительства как нормальный процесс, которому до сих пор удавалось достичь согласия по всем важным вопросам, оппозиционные партии по-разному оценивают процессы в коалиции, подчеркивают "очевидные разногласия". По оценке оппозиции, "это правительство держится только для того, чтобы проголосовать за бюджет". В передаче Kāpēc на Delfi TV председатель парламентской фракции Национального объединения Райвис Дзинтарс текущую ситуацию в правительстве назвал "кризисом политических заложников", поскольку коалиция понимает, что "не может работать как прежде, наступила патовая ситуация, потому что и существующую свалить нельзя".
С Дзинтарсом согласился и лидер парламентской фракции "Объединенного списка" (ОС) Эдгарс Таварс, который считает, что коалиция не способна принимать важные для страны решения, а председатель фракции "Латвия на первом месте" в Сейме Айнарс Шлесерс добавил, что главная проблема коалиции - не количество голосов, а отсутствие идей о том, как развивать экономику. "Это правительство держится только для того, чтобы проголосовать за бюджет на этой неделе", - сказал Шлесерс.
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