Пандемия коронавируса, российско-украинская война, скачок потребительских цен, климатические катастрофы, усиление давления цифровой сферы и социальных сетей — события последних лет пагубно отразились на психическом здоровье европейцев. Исследования показывают, что жители стран Евросоюза массово страдают от депрессии, панических атак, бессонницы, а суицид является второй после ДТП причиной смертности среди подростков. Как ситуация обстоит в Латвии? И что для улучшения ментального здоровья населения можно сделать на национальном и европейском уровне?

Война как испытание

"За время пандемии очереди пациентов к психотерапевтам утроились. Депрессия и тревога усилились", — отмечает в разговоре с Delfi сертифицированный психотерапевт Андрис Веселовскис. По его наблюдениям, негативное влияние на ментальное здоровье жителей оказывала, в том числе, политика запугивания правительства и средств массовой информации во время пандемии: людям не хватало спокойного объяснения и четкого плана лечения заболевания, доверие граждан к системе здравоохранения снизилось.

"Пандемия однозначно повлияла абсолютно на всех: ограничения свобод, невозможность видеться с близкими, страх заболеть, необходимость вакцинироваться, переход из привычного офиса или учебного заведения онлайн в стенах дома, а то и увольнение. Это очень большой стресс, который длился месяцами", — объясняет в интервью Delfi сертифицированный психотерапевт Тарас Иващенко, добавляя, что во многих случаях пандемия обострила уже имеющиеся проблемы (одиночество, отношения с супругами и детьми, финансовые трудности, вопросы ментального здоровья).

Несмотря на отмену большинства ограничений, психологический эффект пандемии еще силен. "Есть те, кто из-за болезни потерял близких, это тяжелое горе, чтобы его пережить, требуется много времени — от полугода до двух лет, а иногда и более. Кто-то в пандемию развелся или был вынужден поменять профессию. А бывает, что случается все вместе и одновременно", — говорит доктор Иващенко.

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