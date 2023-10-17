Латвия изъявила желание стать соорганизатором Олимпийских игр в 2030 году, если основной страной проведения ежегодной олимпиады станет Швеция. Латвийская сторона уже обсуждает с коллегами из Швеции вопрос об использовании Сигулдской трассы и другой инфраструктуры. Общая сумма предполагаемых затрат на проведение игр пока неизвестна, однако предварительные расчеты уже включают в себя не менее полусотни миллионов евро.

Для участия Латвии понадобятся как минимум 58 миллионов

58 миллионов евро — примерно в такую сумму должна обойтись реконструкция Сигулдской бобслейной трассы для участия в олимпиаде. Этими расчетами с агентством LETA ранее поделился директор Департамента спорта Министерства образования и науки Владимир Стейнбергс. Остальные расходы, даже предварительно, пока озвучены не были.

Впрочем, он не исключает, что шведская сторона поможет покрыть эти расходы, а сама реконструированная трасса для Латвии станет ценным экономическим активом.

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