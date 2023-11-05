Рижский окружной суд вынес решение, которое станет для Латвии прецедентом. Артур Бернис, опубликовавший на своей странице в Facebook "необоснованно оскорбительное мнение" в отношении журналиста Артура Шпакса, должен принести извинения — на той же странице.

Кроме того, Бернис должен возместить Шпаксу (журналисту программы TV3 "Bez tabu") моральный ущерб в размере 150 евро и оплатить судебные издержки. Приговор может быть обжалован в Верховном суде. Судебные разбирательства шли более двух лет, но журналист TV3 доволен результатом.

Все началось с бассейна

Январь 2021 года — мрачное время Covid-19 с жесткими ограничениями на собрания. Многие привычные услуги были недоступны — например, общественные бассейны и спа-салоны. В распоряжении передачи "Bez tabu" оказалась информация о том, что гостиница Baltic Beach Hotel & SPA в Юрмале продолжает принимать посетителей. В этот момент в бассейн можно было попасть только по медицинским показаниям.

Шпакс решил проверить, насколько легко выдать себя за человека, которому по состоянию здоровья нужна релаксация в спа-отеле и сауне. Оказалось, что если справки от врача нет, то ее на месте может выдать медсестра. Администрация отеля в сюжете признала, что диагноз назвал сам пациент, а медсестра просто поставила подпись. Журналист взял справку и отправился проверить, действительно ли спа-зона отеля в период Covid-19 недоступна.

Сюжет вышел в эфир на канале TV3 25 января 2021 года. На следующий день Бернис опубликовал на Facebook два поста.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram