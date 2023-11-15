В Сейм поступили сразу две инициативы о досмотре вещей школьника в случае обоснованных подозрений в угрозе или насилии — от президента Эдгара Ринкевича и депутата Чеслава Батни ("Объединенный список"). В среду ответственная комиссия выслушала мнения экспертов и договорилась, что нужно установить конкретные критерии для досмотра и ответственных за это лиц.