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В Сейм поступили сразу две инициативы о досмотре вещей школьника в случае обоснованных подозрений в угрозе или насилии — от президента Эдгара Ринкевича и депутата Чеслава Батни ("Объединенный список"). В среду ответственная комиссия выслушала мнения экспертов и договорилась, что нужно установить конкретные критерии для досмотра и ответственных за это лиц.

Поправки, предложенные Батней, предусматривают, что в случае подозрений в недобросовестном поведении ученика, которое угрожает здоровью и жизни других учеников, учебное заведение может проверить личные вещи ребенка.

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