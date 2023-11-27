В Риге завершилось длившееся пять месяцев исследование о бомбоубежищах. Теперь начато обследование этих мест, и предстоит много работы по их восстановлению. В то же время у самоуправления есть понимание, что можно делать уже сейчас, чтобы в случае угрозы был четкий алгоритм действий для горожан.

Как рассказал начальник управления гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления Гинтс Рейнсонс депутатам комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции, информация собиралась о построенных в разное время убежищах. Ситуация разная — есть укрытия, рассчитанные на четырех человек, а есть и на 2700.

Всего обнаружено 355 объектов, из них на данный момент обследовано 22. Также был сделан вывод, что нескольких убежищ больше не существует в реальной жизни. Например, в связи со строительством Rail Baltica на Рижском центральном вокзале было ликвидировано укрытие, вмещавшее около 300 человек. Зато первое бомбоубежище, построенное в Риге в 1936 году, сохранилось в хорошем состоянии.

Еще в 2008 году рижские бомбоубежища могли вместить по современным стандартам 67,5 тысяч человек, что составляет более 10% населения Риги. Однако в 2009 году были приняты поправки к закону, отменившие обязанность содержания этой инфраструктуры, и теперь лишь немногие из обнаруженных бомбоубежищ остались в хорошем состоянии.

Что делать в случае угрозы

В случае, если действовать придется "здесь и сейчас", Рига в сотрудничестве с украинскими специалистами подготовила рекомендации для людей, как действовать и выжить в случае активных боевых действий.

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