На днях Европарламент призвал Латвию срочно принять национальный план действий для выполнения "Европейской детской гарантии". Хотя каждый пятый ребенок в нашей стране находится официально у черты бедности, местные чиновники на полтора года затянули работу над важнейшим документом, от которого, в том числе, зависит получение европейского финансирования.

Социальный стандарт

Долгие годы вопросы социальной политики находились в компетенции национальных правительств. Однако сейчас Евросоюз всячески пытается внедрить единые социальные стандарты, опираясь на утвержденный в 2017 году Европейский социальный столп. Среди уже запущенных инициатив — программа "Молодежной гарантии", направленная на помощь молодым людям в получении профессии и трудоустройстве, и стандарты минимальной зарплаты (именно благодаря этому требованию со следующего года "минималка" в Латвии повысится до 700 евро). В центре дискуссий теперь — общие принципы начисления минимальных пенсий по старости и защита интересов детей.