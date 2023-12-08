В четверг, 7 декабря, Сейм поддержал поправки к закону о налоге на природные ресурсы, предусматривающие с нового года введение этого налога на экологически вредные влажные салфетки.
Закон предусматривает, что с 2025 года к влажным салфеткам, содержащим микропластик, будет применяться ставка налога на природные ресурсы 12,2 евро за килограмм.
Предложение вызвало критику оппозиционных депутатов.
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