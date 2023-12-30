2023-й стал годом юбилейного Вселатвийского праздника песни и танца, а также спортивного триумфа — сборная страны впервые в истории завоевала "бронзу" Чемпионата мира по хоккею и заняла пятое место на Чемпионате мира по баскетболу. Это был год больших внутриполитических перестановок — сменились президент, Кабинет министров и мэр Риги. И все это происходило в контексте и на фоне продолжающегося второй год военного вторжения России в Украину, которое изменило мир и Латвию.