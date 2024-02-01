"Мы видим, что у наших партнеров за границей уже есть первые дела, где используются деньги, уходящие в Darknet как криптовалюта", — заявила в передаче Spried ar Delfi начальник управления по планированию политики и коммуникации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Анна Алешина. В Латвии ни одного такого случая пока не было.