Согласно данным Госполиции, самые большие "уловы" начала 2024 года — обнаруженная в Латгале лаборатория по производству метамфетамина, две пойманные банды преступников, а также внушительная партия наркотиков — в общей сложности около 83 килограммов одурманивающих веществ. Между тем, самой крупной партией наркотиков в истории Латвии стало изъятие двух тонн кокаина в Кокнесе в 2019 году, а крупнейшей партией гашиша — менее тонны вещества, обнаруженного под Екабпилсом весной 2021 года.

В прошлом году Госполиция сообщала, что в рижском микрорайоне Плявниеки во время погони был задержан один из самых влиятельных наркоторговцев страны.

Портал Delfi предлагает ознакомиться со случаями последних лет, когда нашей полиции удалось изъять крупные партии наркотиков.

Две тонны кокаина

Более двух тонн кокаина — самая крупная партия наркотиков, когда-либо обнаруженная Государственной полицией Латвии. Полиция объявила об изъятии в начале 2019 года.

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