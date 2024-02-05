В прошлом году Госполиция сообщала, что в рижском микрорайоне Плявниеки во время погони был задержан один из самых влиятельных наркоторговцев страны.
Портал Delfi предлагает ознакомиться со случаями последних лет, когда нашей полиции удалось изъять крупные партии наркотиков.
Две тонны кокаина
Более двух тонн кокаина — самая крупная партия наркотиков, когда-либо обнаруженная Государственной полицией Латвии. Полиция объявила об изъятии в начале 2019 года.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь