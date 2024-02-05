Министерство земледелия разработало предложения по мерам поддержки фермеров, в том числе предусмотрев, что те крестьяне, которые продолжают заказывать сырье из России и Беларуси, не смогут претендовать на поддержку. Таким образом министерство продолжает реализацию решения коалиции о запрете на импорт в Латвию российского и белорусского зерна.

В день, когда по всей Латвии проходят массовые протесты фермеров и демонстрация сельскохозяйственной техники, Минземледелия передало на согласование проект правил "Порядок выделения поддержки от государства и Европейского союза на страхование животных, посевов и насаждений в период планирования на 2023-2027 годы". Окончательное решение касательно представленного предложения примет Кабинет министров.

Как отмечают в министерстве, целью проекта является уточнение условий поддержки относительно условий соответствия заявителя на поддержку; исключения лимита возмещения в страховом полисе по риску вреда от диких животных и птиц в зимний период; условие соответствия количества животных в страховом полисе; порядок подачи заявлений, который длится дольше одного месяца.

Уточнены требования к налоговой задолженности

Нынешние правила предусматривают, что у претендента на поддержку не должно быть налоговой задолженности, которая превышает сумму в 150 евро. Изменения же предусматривают уточнение упомянутой суммы, поскольку в других мерах поддержки сельского хозяйства она установлена выше.

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