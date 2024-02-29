Государственный контроль принял решение о проверке практики бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") отправляться в командировки специальными авиарейсами, однако содержание решения о проверке пока не раскрывается и неизвестно, когда это может произойти.

Как портал Delfi сообщал ранее, в прошлом году оппозиционная политическая сила "Объединенный список" (ОС) подняла ряд вопросов об использовании специальных рейсов в то время, когда Кариньш был премьер-министром. ОС также обратился в Государственный контроль с просьбой оценить обоснованность этих полетов.

В ноябре прошлого года Государственный контроль сообщил Delfi, что проводит финансовую ревизию. В учреждении отметили, что, учитывая актуальность вопроса, связанного с эффективным использованием бюджетных средств, и имеющиеся в распоряжении Госконтроля ресурсы, в рамках финансовой ревизии планируется собрать и оценить информацию об использовании специальных авиарейсов в Кабинете министров.

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