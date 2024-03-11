Депутат Сейма, бывший директор департамента собственности Рижской думы Олег Буров ("Честь служить Риге") встречался с литовскими инвесторами и консультировал их по сделке о покупке земли — земельных участков возле аэропорта, ставших предметом коррупционного скандала в Рижской думе. Буров признал это во время дискуссии в программе Kāpēc, но выразил уверенность, что сами инвесторы не причастны к взяточничеству. Он также признал, что предложил им привлечь к разрешению спора посла Литвы и премьер-министра Латвии.

Участки, о которых идет речь, несколько лет назад были проданы литовскому холдингу ME Holding NT, но теперь генеральный прокурор предписал Рижской думе вернуть их в свою собственность. Причина в том, что на землю как необходимую для развития аэропорта претендует Министерство сообщения.

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