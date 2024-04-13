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Сыр – один из самых универсальных продуктов питания. Из него можно готовить как соленые, так и сладкие блюда, добавлять в супы, готовить соусы и просто есть с хлебом. В поедании сыра жители Латвии вряд ли когда-нибудь превзойдут гурманов из таких стран, как Франция или Италия, но то, что сыр можно класть не только на бутерброды, поняли и наши едоки. В этом обзоре журналисты "Delfi Бизнес" рассказывают о привычках сыроедов в Латвии и о том, какие самые большие проблемы испытывает отрасль на данный момент.

По словам главы ассоциации "Siera klubs" Ванды Давидановой, за последние двадцать лет жители Латвии стали гораздо чаще включать сыр в свое меню. В прошлом году один житель потреблял в среднем 23 килограмма сыра и творога в год, в 2002 году - 6,7 килограмма.

"В 2002 году, когда у нас на одного человека в среднем приходилось 6,7 килограмма на человека, в Италии этот показатель составлял 30 килограммов, в Германии - 35 килограммов, а в Греции - 40 килограммов. И тогда я подумала: ну как можно есть столько сыра? Но потом я поняла. Как мы ели сыр лет 20 назад и даже раньше? Это был кусочек хлеба, немного масла и сверху кусочек сыра. Мы не знали, что такое сырные супы, сырные торты, сырный карбонад, сырное печенье, да все, что угодно с сыром!" - говорит Давиданова. Поэтому ассоциация сосредоточилась на продвижении различных сырных блюд.

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