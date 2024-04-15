По мнению президента Латвийской ассоциации отелей и ресторанов, главы правления SIA Islande hotel Андриса Калниньша, в Латвии на сегодняшний день ситуация в сфере гостеприимства складывается весьма трагично. Несмотря на то, что Эстония и Литва расположены с нами в одном регионе, а геополитическая ситуация аналогична, иностранных гостей там гораздо больше. Таким образом, Латвия все больше и больше отстает от соседних стран и в сфере туризма.

"Это многое говорит об имидже страны", - подчеркивает Андрис Калниньш. В то же время предприниматели в любое время и в любой ситуации ищут и находят новые возможности для развития. Например, в Риге открылся первый в странах Балтии новый отель бренда Tribe, а количество туристов, посетивших столицу Латвии, впервые с 2019 года превысило миллион. Постепенно увеличивается и количество ночевок. Правда, что у соседей улучшения происходят стремительней. Перед началом активного туристического сезона "Delfi Бизнес" рассказывает, что происходит в гостиничном секторе Латвии и каковы перспективы этого лета.