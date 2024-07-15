Россия уже много лет входит в пятерку важнейших экспортных партнеров Латвии. Это не изменилось и с момента полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Причем — первый год войны был годом, когда сумма экспортированных Латвией товаров в Россию достигла наибольшего размера с 2005 года. Delfi рассмотрел данные Центрального статистического управления (CSP), чтобы изучить, какие товары в Россию экспортируются больше всего.
За первые пять месяцев этого года из Латвии в Россию было экспортировано товаров на неполные 428 млн евро, свидетельствуют данные CSP. Это меньше, чем за первые пять месяцев 2023 года, когда в Россию попали товары стоимостью более 468 млн евро, однако больше, чем за январь-май 2019 года, когда еще не началась война и пандемия COVID-19, осложнившая различные цепочки поставок.
В первый — 2022 — год войны показатели латвийского экспорта в Россию были самыми высокими с 2005 года. В 2022 году в Россию из Латвии были поставлены товары на сумму 1,198 млрд евро.
Резкий скачок по сравнению с 2021 годом пришелся на продовольственные товары, напитки, в том числе алкоголь, а также табак и его заменители. Если в 2021 году эти товары в Россию были экспортированы на сумму 329,6 млн евро, то в 2022 году они составили уже 369,9 млн евро. При этом самый резкий подъем начался уже после февраля 2022 года, когда Россия вторглись в Украину. В 2022 году за один месяц наибольший объем экспорта пришелся на ноябрь, когда из Латвии в Россию экспортировались продовольственные товары, напитки и табак на сумму 60,53 млн евро. Для сравнения: в январе того же года, за месяц до начала войны, они составили 22,8 млн евро.
Среди товаров этой категории в 2022 году больше всего — стоимостью 98,39 млн евро — игристые вина свежего винограда. Сейчас вина превзошел виски: если в 2022 году этот алкогольный напиток в Россию был экспортирован на сумму 50,57 млн евро, то в 2023 году — на сумму в размере уже 131,35 млн евро. За первые пять месяцев этого года стоимость экспортированного в Россию виски составила 53,26 млн евро.
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