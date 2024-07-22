Легендарная пельменная в Вецриге XL Pelmeņi закрыта уже более трёх лет. Все это время помещения стояли пустыми – никто не хотел их брать в аренду. Однако вскоре сюда переедет новый ресторан, хозяева которого владеют несколькими заведениями общественного питания в Литве.
Новые арендаторы ожидаются в начале следующего года
Пельменная XL Pelmeņi закрылась в здании на улице Калькю в декабре 2020 года, до этого проработав в этом месте 22 года. Решение о закрытии заведения его владелец Владимир Барсук связывал со сложностями работы во время пандемии Covid-19, когда еду можно было продавать только навынос, а поток туристов и людей в Старой Риге уменьшился. Подробнее читайте здесь.
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