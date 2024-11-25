Почему латвийская авиакомпания airBaltic не летает в Варшаву, столицу Польши? С таким вопросом к порталу Delfi обратился читатель, отметив, что Латвия имеет деловые связи с Польшей и является хорошим центром для пересадки, чтобы путешествовать по всему миру.

А как насчет Варшавы?

Отвечая на вопрос о рейсах в Варшаву, пресс-секретарь авиакомпании Аугустс Зилбертс сообщил порталу Delfi, что полеты в Варшаву были приостановлены на время пандемии коронавируса в 2020 году и до сих пор не планировались к возобновлению по оперативным причинам.