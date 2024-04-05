Когда ледовый кросс находился под эгидой Red Bull, соревнования Crashed Ice были популярны у зрителей и пользовались признанием среди спортсменов, но после пандемии Covid-19 ситуация изменилась. Соревнования ATSX Ice Cross далеки от прежнего уровня, но жительница Латвии Юстина Зонне хочет вернуть своему виду спорта былой статус. Не жалобами, а действиями, чтобы организаторы увидели, как все должно быть устроено.

Зонне второй год подряд стала вице-чемпионкой мира по ледовому кроссу и завершила сезон в качестве лидера мирового рейтинга. Конечно, она хотела стать чемпионкой мира, но бывшей шорт-трекистке Веронике Виндиш из Австрии удалось добиться большего. Зонне не может назвать этот сезон провальным, но сам чемпионат оказался достаточно разочаровывающим.

"В этом году с соревнованиями было очень грустно. Несколько раундов отменили из-за слишком теплой погоды. Прямые трансляции были такими, что я не хотела их смотреть. Поэтому сейчас у меня есть идея сделать нормальную трассу в Латвии. Конечно, хотелось бы иметь систему охлаждения, потому что у нас погода такая, какая есть. Я бы очень хотела, чтобы трасса была в Сигулде, потому что тогда она не будет находиться в глуши, где проходят все остальные соревнования", - рассказала Зонне.