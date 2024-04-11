Бывший премьер-министр и экс-глава Банка Латвии Эйнарс Репше, несмотря на отсутствие оплачиваемой работы, ведет насыщенную жизнь: он пишет стихи, экспериментирует с искусственным интеллектом и использует его для создания контента для своих каналов на YouTube. Кроме того, Репше занимается актерской деятельностью, пишет письма политикам и следит за международной политикой.

Изначально я обратилась к Репше за интервью, чтобы узнать его мнение по поводу проступков бывшего сопартийца Кришьяниса Кариньша. Экс-политик не хочет критиковать своих старых товарищей, но готов говорить на более серьезные темы.

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