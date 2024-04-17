Как выяснил Delfi, наводнение в российских городах Орск и Оренбург, начавшееся на прошлой неделе, может быть рукотворным. Причиной катастрофы стали действия властей, которые проигнорировали предупреждения синоптиков и климатологов. Наводнения можно было избежать, если бы вода из Ириклинского водохранилища, находящегося в 60 километрах от Орска выше по течению реки Урал, была спущена заранее, до резкого потепления и таяния снегов. Однако руководство водохранилища побоялось принимать решения, ведь для этого нужно было поспорить с приближенными Владимира Путина.

До сих пор не известно, когда в затопленном Орске будет полностью восстановлено водоснабжение. Ну улицах города выстраиваются очереди за питьевой и технической водой. В городе до сих пор затоплены почти 7 тысяч частных жилых домов. Множество из них - по самую крышу.

Наводнение пришло в 200-тысячный город вечером 5 апреля - вода наполнила мелководный Урал и подмыла сначала одну, бетонную, потом другую, а затем и третью земляные дамбы, построенные десять лет назад для предотвращения разлива реки. Они были рассчитаны на уровень подъема воды в 5,5 метров, однако в этот раз обычно мелководный Урал поднялся на 9,6 метра.

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