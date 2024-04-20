Foto: Privātais arhīvs

Эрик Берзиньш купил электросамокат, потому что подорожало топливо – хотел сэкономить. Ездил по маршруту дом-работа-дом через Межапарк. Своей последней поездки на самокате мужчина не помнит - помнит лишь, как очнулся в больнице с несколькими переломами лицевых костей и частичной потерей зрения. Чтобы выявить самые распространенные тенденции травматизма на электросамокатах, портал Delfi поговорил с Государственной полицией и Клинической университетской больницей имени Паула Страдиня (PSKUS), а также выяснил, что делать, если видишь родителей, едущих на самокате с детьми.

"Это произошло в мае прошлого года в Межапарке. Я каждый день ездил по одной и той же дороге. Тогда перед Праздником песни велись ремонтные работы. Помню только момент, когда я открыл глаза уже в больнице. Думаю, одна из причин была в том, что я въехал в яму, упал через руль и ударился головой - перелом лицевой кости в трёх местах и ​​полная потеря зрения правым глазом", - рассказал Эрик на пресс-конференции.

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