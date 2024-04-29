В Латвии "переписывают историю", "поддерживают русофобию", "ущемляют свободу слова", "преследуют и пытают" — об этом говорят в интервью российским и белорусским пропагандистским медиа бывшие жители Латвии, которые после начала полномасштабной войны в Украине уехали из страны. Среди них немало известных в местной русскоязычной среде людей — историков, политиков, блогеров. Некоторые готовы "вернуться в Латвию только на танке".

За два года после начала полномасштабной войны в Украине из Латвии в Россию уехали несколько тысяч человек. Точных данных нет - выезжали разными путями, но по данным Росстата, только в 2022 году таких было 1316. Среди уехавших — около десятка заметных общественных активистов, экс-политиков или блогеров. Некоторые из них были в Латвии фигурантами уголовных процессов и провели под арестом по нескольку месяцев.

Последним таким случаем стала история предпринимателя Валентина Фролова. Он был признан виновным в шпионаже (и признал свою вину , получив таким образом определенную известность), был приговорен к четырем годам тюрьмы, вышел под залог и в марте 2023 года тайно покинул Латвию. По неофициальным данным, он находится в России. После побега Фролова премьер-министр Латвии Эвика Силиня и генпрокурор Юрис Стуканс призвали суды “видеть общую картину в делах о шпионаже, а не просто следовать букве закона”.

Фролов пока не давал интервью российским СМИ. Зато другие уехавшие не церемонятся с подбором слов в адрес родины: ходят на телеэфиры, рассказывают о давлении и преследованиях со стороны спецслужб. Многие приходят на YouTube-канал “Шпроты в изгнании”, который ведет бывший рижский журналист Алексей Стефанов.

Доктор политических наук и исследователь дезинформации Мартиньш Хиршс полагает, что это логично: “Если вы местный русскоязычный и хотите получить влияние, быть замеченными российским посольством, развивать контакты в России, то вряд ли вы будете говорить, что в Латвии все хорошо”. Почему бегущие не пытаются оспорить обвинения против себя правовым путем? Хиршс предполагает, что им это не удалось бы.

Delfi собрал истории самых известных сторонников политики Кремля, покинувших Латвию за последние два года.

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