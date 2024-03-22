Фото: Privātais arhīvs

Вилнис Балтиньш, который недавно похудел на 10 килограммов, уверен, что для достижения такой цели нужно совсем немного. Всего одно изменение в повседневной жизни позволило ему распрощаться с лишними килограммами в возрасте 52 лет, да еще и сэкономить деньги.

Он подчеркивает, что образованные люди очень хорошо сбрасывают лишние килограммы. И ему это тоже удалось. "В какой-то момент вес начинает расти, одежда не подходит, возникают мнимые проблемы с сердцем. После обследования кардиолог сказал, что с сердцем все хорошо, но нужно привести себя в порядок. Вы сдаете анализы и видите, что повышен холестерин, после чего и спортивный, и семейный врачи говорят, что нужна коррекция веса".

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