Вилнис Балтиньш, который недавно похудел на 10 килограммов, уверен, что для достижения такой цели нужно совсем немного. Всего одно изменение в повседневной жизни позволило ему распрощаться с лишними килограммами в возрасте 52 лет, да еще и сэкономить деньги.

Он подчеркивает, что образованные люди очень хорошо сбрасывают лишние килограммы. И ему это тоже удалось. "В какой-то момент вес начинает расти, одежда не подходит, возникают мнимые проблемы с сердцем. После обследования кардиолог сказал, что с сердцем все хорошо, но нужно привести себя в порядок. Вы сдаете анализы и видите, что повышен холестерин, после чего и спортивный, и семейный врачи говорят, что нужна коррекция веса".