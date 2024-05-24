Рост напряженности на Балтике, последовавший за полномасштабным российским вторжением в Украину и достигший пика осенью 2022-го после взрывов на "Северных потоках", вернул внимание дипломатов и военных к Аландским островам.

Рост напряженности на Балтике, последовавший за полномасштабным российским вторжением в Украину и достигший пика осенью 2022-го после взрывов на "Северных потоках", вернул внимание дипломатов и военных к Аландским островам.

Входящий в состав Финляндии на правах автономии архипелаг — ключевая точка для контроля над Ботническим и (в меньшей степени) Финским заливами, поэтому разные страны десятилетиями отстаивали его особый демилитаризованный статус. Но сейчас, когда угрозы резко выросли, его могут пересмотреть — и это отразится как на балансе сил, так и на работе торговых путей, связывающих разные части Балтики.