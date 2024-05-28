Два года назад эстонского бизнесмена Станислава Романюка взяли под стражу, чтобы экстрадировать в США. Он нарушил санкции, введенные против России.

В основе уголовного дела - незаконная поставка в Россию шлифовального станка. Это товар двойного назначения, который может использоваться как в гражданских, так и в военных целях, в том числе в качестве вспомогательного средства для производства ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. США не разрешают продавать подобные стратегические товары России. Но их можно продавать странам-членам ЕС.