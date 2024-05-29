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По всей Латвии уход за пожилыми людьми в пансионатах сегодня может стоить от 20 до 60-80 евро в день. Система оплаты зависит от типа учреждения, самоуправления, состояния пожилого человека и финансовой ситуации у родственников. Попытаемся разобраться, что сколько стоит и для каких случаев.

Рижанку Анну вырастила мама. Отец ушел из дома, когда ребенку был годик — никакой помощи от него не было. Когда Анна выросла и у нее самой родилось трое детей, с ней связались из центра социального ухода, где находился ее отец: настаивали, что ее конституционный долг — доплачивать за содержание пожилого родителя.

Когда Анна отказалась, а долг накопился — пансионат подал на нее в суд. Адвокат помог ей составить письмо в пансионат с требованием доказать участие отца в воспитании и содержании дочери до 18 лет. Разумеется, подтверждений этому не нашлось. Доплачивать за содержание пришлось самоуправлению. То есть налогоплательщикам…

В Латвии услуги социального ухода оказывает самоуправление, где человек задекларирован. Долгосрочный социальный уход не входит в систему государственного соцстрахования, в отличие от безработицы, материнства, инвалидности или пенсии, на которые каждый работающий платит социальные взносы из своей зарплаты. Как ситуация с оплатой решается в разных случаях?

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