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В конце ноября - начале декабря 1992 года немецкая полиция обнаружила в аэропорту Франкфурта-на-Майне 63 коробки с девятью миллионами таблеток амфетамина. Однако в документах было указано другое содержимое: таблетки ремантадина, произведенные на заводе Latbiofarm (ныне Olainfarm) в латвийском Олайне. 18 декабря около 100 полицейских прибыли на Latbiofarm, где обнаружили еще несколько миллионов таблеток, и в итоге арестовали руководство завода. Попытки оправдаться были наивными: "Мы не знали, что это наркотики, и хотели спасти завод от банкротства". Однако правоохранительные органы им не поверили.

Delfi подробно рассказывает о том, как в лихие 1990-е латвийская государственная компания ненадолго стала одним из крупнейших производителей наркотиков в Европе.

Latbiofarm была основана в 1972 году как Олайнский химико-фармацевтический завод. В 1976 году завод стал ведущим производителем в ассоциации Latvbiofarm, а в 1986 году был переименован в Latbiofarm. Завод был способен обеспечить активными химическими ингредиентами все фармацевтические предприятия Советского Союза. Будучи государственным предприятием, Latbiofarm продолжала производить лекарства и после восстановления независимости Латвии, а в 1997 году была приватизирован и преобразован в Olainfarm, который остается одним из крупнейших производителей лекарств в Балтии.

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