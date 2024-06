"В декабре 1938 года меня неожиданно вызвал в Государственную канцелярию один из секретарей Улманиса. Там мне коротко сообщили, что президент Улманис задумал издать на латышском языке сборник биографий, похожий на британский Who is who? Если я готов взяться за составление такой книги, то мне нужно составить план издания и представить его на рассмотрение президенту. Кандидаты на составление словаря были написаны на листе бумаги. Я его видел. Там было около десяти имен. Среди них, насколько я помню, были Янис Судрабкалнс, Янис Гринс, Петерис Эрманис и другие. Мое имя было последним", - пишет Унамс в своих мемуарах "В отражении времен".