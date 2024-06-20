С 1 июня Национальная служба здоровья снизила тарифы на 29 из 1035 лабораторных манипуляций, финансируемых государством. Это действие не заставило ждать реакции. SIA Centrālā laboratorija уже заявила о том, что поднимает цену на забор образцов крови и платные лабораторные услуги. Больше платить придется пациентам. Как сильно подорожает анализ крови и что планируют другие лаборатории?

Национальная служба здоровья провела ревизию того, как лаборатории расходуют государственные деньги, и решила сократить финансирование. Выяснилось, что на некоторые анализы лаборатории установили в своих прейскурантах более низкие цены, чем государство оплачивает по тарифам госпрограммы. То есть налогоплательщики переплачивали.

"Эти изменения оправданы, поскольку связаны с эффективным использованием госбюджета. Цена, указанная в прейскурантах на оплату лабораторных услуг за определенные манипуляции, ниже, чем тариф, который покрывает государство за проведение таких исследований за счет госбюджета", – говорит представитель Национальной службы здоровья Эвия Шталберга.

В прошлом году лаборатории получили от государства более 60 миллионов евро. Снижение тарифов "госпрограммы" приведет к сокращению государственного финансирования для лабораторий на 5 миллионов евро в год. Государство сэкономит, но лаборатории терять не хотят...

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