На одном берегу речки Ритупес находится Латвия и хутор Vilgi. На другом берегу — Россия и ближайший хутор Орино. До 1940 года он обозначался на картах как Oriņi. До оккупации Латвии Ритупе не была пограничной рекой, поскольку за ней находилось еще несколько латвийских волостей и Абрене. В 1944 году их незаконно присоединили к советской России. Чтобы у восточного соседа не возникло соблазна вновь перекроить границу, латвийская армия приступила к укреплению восточных рубежей мерам с ограничением мобильности. 19 июня там установили первые противотанковые заграждения - так называемые "зубы дракона".