На одном берегу речки Ритупес находится Латвия и хутор Vilgi. На другом берегу — Россия и ближайший хутор Орино. До 1940 года он обозначался на картах как Oriņi. До оккупации Латвии Ритупе не была пограничной рекой, поскольку за ней находилось еще несколько латвийских волостей и Абрене. В 1944 году их незаконно присоединили к советской России. Чтобы у восточного соседа не возникло соблазна вновь перекроить границу, латвийская армия приступила к укреплению восточных рубежей мерам с ограничением мобильности. 19 июня там установили первые противотанковые заграждения - так называемые "зубы дракона".
Именно в эти дни на латвийско-российской границе устанавливаются первые противомобильные сооружения – так называемые "зубы дракона" или бетонные противотанковые надолбы — врытые в землю рядами в определённом порядке конструкции.
"На этой неделе начались первые поставки "зубов дракона". У нас заключены договоры с латвийскими предприятиями, которые производят эти бетонные объекты", - сообщил Delfi полковник Андрис Риекстс.
Также НВС планируют перекопать сорок дорог на границе с Россией. Пока перекопана только одна из них.
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