Латвия передала значительную часть своего оружия в распоряжение Украины, инвестирует в Коалицию дронов и в сотрудничестве с финнами производит бронемашины Patria. А еще мы - первая страна в Балтии, которая приняла и ввела в действие закон об оборонной промышленности. Также в Латвии создано предприятие Valsts aizsardzības korporācija для поддержки этой отрасли. Достаточно ли этого для укрепления потенциала наших вооруженных сил, чтобы в случае кризиса не возникло проблем с поставками?
Что представляет собой военная промышленность Латвии?
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