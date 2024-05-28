Фото: Alens Opoļskis/DELFI

Латвия передала значительную часть своего оружия в распоряжение Украины, инвестирует в Коалицию дронов и в сотрудничестве с финнами производит бронемашины Patria. А еще мы - первая страна в Балтии, которая приняла и ввела в действие закон об оборонной промышленности. Также в Латвии создано предприятие Valsts aizsardzības korporācija для поддержки этой отрасли. Достаточно ли этого для укрепления потенциала наших вооруженных сил, чтобы в случае кризиса не возникло проблем с поставками?

Что представляет собой военная промышленность Латвии?

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