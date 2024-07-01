Букет цветов, коробка из-под телевизора, украинская песня – причины для задержаний в Беларуси бывают совершенно абсурдными. Милицию, следователей и судей не останавливают ни очевидные расхождения в делах, ни умышленное преувеличение нанесённого ущерба, ни даже смерть подозреваемого.

Всего после выборов 2020 года десятки тысяч людей прошли через политически мотивированные задержания и административные аресты, тысячи оказались в тюрьмах по уголовным статьям. И паспорт другой страны не даёт никакого иммунитета – иностранцев судят наравне с беларусами.

Сейчас в Беларуси почти полторы тысячи признанных политзаключённых. Сколько всего человек сидит по таким делам, неизвестно – некоторые против того, чтобы их признавали политзаключёнными, и надеются, что это поможет им в колонии, а про некоторых просто некому сообщить правозащитникам.

В тюрьме находятся и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий , и люди с тяжёлой инвалидностью , и многодетные матери , и даже дети .

Восемь лет за то, что ты сын оппонента Лукашенко

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