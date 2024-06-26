В Саркандаугаве открылся обновленный парк "Даудери" - место для отдыха и занятий спортом, которого так долго ждали местные жители. В парке есть детская игровая площадка, восстановлены искусственные развалины замка, новую профориентацию получила башня - теперь ее штурмуют альпинисты. Для культурных мероприятий есть сцена и амфитеатр. И для определенных целей - бункер.

В прошлом году парк Алдара вернул историческое имя — парк "Даудери". В честь Иоганна Даудера - основателя пивоварни, которая находится по соседству. Пиво "Алдарис" сегодня по большей части варят не в Латвии. А вот прекрасный парк после вложения почти 4 миллионов евро сверкает новизной и благоустройством. Благодаря неоготическим очертаниям замка Даудери, в народе он получил название "наш Дисней-парк".

Рассказываем славную историю парка, как шло превращение и что там теперь.

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