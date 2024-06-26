Foto: Jānis Puķītis, LNVM

В Саркандаугаве открылся обновленный парк "Даудери" - место для отдыха и занятий спортом, которого так долго ждали местные жители. В парке есть детская игровая площадка, восстановлены искусственные развалины замка, новую профориентацию получила башня - теперь ее штурмуют альпинисты. Для культурных мероприятий есть сцена и амфитеатр. И для определенных целей - бункер.

В прошлом году парк Алдара вернул историческое имя — парк "Даудери". В честь Иоганна Даудера - основателя пивоварни, которая находится по соседству. Пиво "Алдарис" сегодня по большей части варят не в Латвии. А вот прекрасный парк после вложения почти 4 миллионов евро сверкает новизной и благоустройством. Благодаря неоготическим очертаниям замка Даудери, в народе он получил название "наш Дисней-парк".

Рассказываем славную историю парка, как шло превращение и что там теперь.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Lūdzu, uzgaidi!

Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...

Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit