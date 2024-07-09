Fоtо: FOTO: DELFI

Потрясший Литву скандал с Foxpay уже привел к увольнению министра социального обеспечения и труда Моники Навицкене. Однако мало кто знает, что семья акционера этой компании Иевы Тринкунайте имеет отношение и к президенту Гитанасу Науседе. Delfi.lt изучил, как устроен этот бизнес.

Акционером финтех-компании Foxpay, которая сейчас находится в центре внимания общественности, является известная литовская предпринимательница Иева Тринкунайте. С конца февраля этого года предприятием руководит Саулюс Галатилтас.

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