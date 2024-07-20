Обслуживание ветрогенераторов — сравнительно новая, довольно редкая и неплохо оплачиваемая работа. В Латвии этим занимается лишь пара десятков человек, имея возможности командировок по всему миру. Внештатный журналист Delfi получил возможность провести несколько дней в команде латвийцев, обслуживающих ветрогенераторы в американском штате Техас — и поделился наблюдениями, как это было.

"После пары восхождений высота становится рутиной", — говорит работник с двухлетним стажем, тут же, впрочем, добавляя, что серьезно ошибиться здесь можно только один раз. "Сразу после выбора профессии", — в мрачную полушутку думаю про себя, вспоминая старый анекдот про саперов и читая сводку о недавней гибели сорвавшегося в шахту техника. До прибытия к "ветряку" навигатор служебного внедорожника отсчитывает еще минут семь.

Мы съезжаем с трассы на проселочную, но безупречно асфальтированную дорогу техасского "посреди нигде". Над пшеничными полями все отчетливее проступают косые ряды ветрогенераторов, вразнобой рассекающих утренний воздух десятками лопастей. Это ветропарк General Electrics, точнее — дочерней компании GE Wind, входящей в пятерку лидеров ветровой индустрии в мире. Сам концерн, впрочем, переживает не лучшие времена .

Безопасность на первом месте

Внедорожник останавливается в паре десятков метров от работающей турбины – мерные взмахи ее "лезвий" слышны из салона даже при работающем двигателе. Покинуть машину можно только в каске, спецодежде и защитной обуви. При первой попытке окинуть лопасти взглядом слегка теряю равновесие и оступаюсь — до сих пор ветрогенераторы видел только издалека. "Сто метров — еще фигня. Меня в первый раз сразу на 120-метровую закинули, в Германии это было. Вот там вот я реально офигел", — говорит техник, начавший работать на "ветряках" сразу после окончания школы. Ему 21.

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