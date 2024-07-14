В мае 2024 года исполнилось 20 лет с момента вступления Латвии в ЕС. Удалось ли стране приблизиться к среднеевропейским показателям развития? Delfi изучил опубликованный на этой неделе сборник статистики Key Figures of Europe 2024, опубликованный Eurostat, чтобы рассказать о том, как Латвия выглядит на фоне ЕС прямо сейчас.

По данным Eurostat, за десять лет население Латвии сократилось на 7%: в 2013 году в стране жили 2,024 млн человек, в 2023 году - 1,883 млн. По убыли населения Латвия вошла в тройку лидеров: сильнее число жителей сократилось только в Болгарии и Венгрии. Население всего ЕС за десять лет выросло на 1,7%.

Почти 15% населения - без гражданства Латвии

В 2023 году в Латвии жили почти 262 тысячи иностранцев и лиц без гражданства. Лишь около 2% из них - граждане других стран ЕС, что ниже среднеевропейского показателя (3,1%). При этом доля иностранцев в населении Латвии выше, чем в среднем по всем странам ЕС - почти 15% против примерно 9%. В эту статистику попадают в том числе и неграждане Латвии: в 2024 году, по данным Центрального статистического управления, их было чуть менее 170 тысяч. Для сравнения, 10 лет назад, в 2014 году, неграждан в Латвии было более 250 тысяч.

Один из аутсайдеров по ожидаемой продолжительности жизни

За 100 лет ожидаемая продолжительность жизни в стране выросла более чем на 20 лет - но до средних показателей по ЕС пока далек

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