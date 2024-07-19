В июне в Украине погиб третий эстонский солдат - 42-летний Мартин Яагер. Друзья запомнили его как человека, которым двигали любовь к риску и стремление познавать новое, и у которого было большое сердце и открытая душа.

Фотожурналист Эрик Тикан, которого с Мартином Яэгером связывала крепкая дружба, сказал Delfi, что Мартин был удивительным человеком, он находил выход из любого, самого трудного положения.

"Мартин до того, как присоединиться к Скаутскому батальону, объездил весь мир, жил в Австралии, путешествовал по Бангладеш, после службы в Скаутском батальоне работал спасателем. Он стремился жить полной жизнью, искал новые вызовы и всегда находил выход из сложных ситуаций", - сказал Тикан.

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