Ровно пять лет назад, 2 августа 2019 года российский политик Владимир Кара-Мурза вместе с семьей и своими латышскими родственниками открыл на 2-м Лесном кладбище Риги памятник своим предкам — первому послу Латвии в Великобритании Георгу Бисениексу и его брату, участнику революции 1905 года Волдемару Бисениексу. Обоих расстреляли при Сталине как "латышских шпионов" - бездоказательно.

"У меня 32% латышской крови!" — с гордостью говорил Владимир Кара-Мурза. Исторический факт подтвержден тестом ДНК. Российский оппозиционер любил приезжать в Латвию — на политические мероприятия и встречи, и к латышским родственникам. Говорил, что чувствует себя как дома.

Точные места захоронений прямого прадеда Кара-Мурзы Волдемара и его брат Георга Бисениекса неизвестны. "Это была намеренная политика сталинской власти: места захоронений врагов народа не сообщались родным, чтобы некуда было положить цветы", - считает Кара-Мурза. Но для Латвии они сделали очень многое. Их памятник с полным правом установили на могиле старшего брата Яниса Бисениекса, соратника первого президента Латвии Яниса Чаксте, которых похоронен неподалеку.

На церемонии открытия мемориала пять лет назад выступали заместитель госсекретаря МИД Латвии, посол Латвии в ООН, руководители Фонда Бисениекса и представители администрации Елгавы. Организацией мероприятия пять лет назад занимались латвийские потомки Бисениексов. На церемонию открытия Владимир Кара-Мурза младший тогда приехал со всей семьей — мамой, женой и тремя детьми.

1 августа Владимир Кара-Мурза стал одним из главных фигурантов масштабного обмена заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада. РФ передала 16 политзаключенных. В Россию вернулись 10 человек — сотрудники спецслужб РФ, двое их детей, кибермошенники и киллер ФСБ Вадим Красиков.

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