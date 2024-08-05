Когда она была убита в 1980 году, мир потерял олимпийскую золотую медалистку 1932 года и члена Зала славы легкой атлетики. Однако при вскрытии у бывшей спортсменки были обнаружены мужские гениталии. Позже исследования показали, что у обладательницы двадцати мировых рекордов, уроженки Польши Станиславы Валасевич, или Стеллы Уолш, был хромосомный мозаицизм – ее клетки содержали как мужские, так и женские хромосомы. Портал MVP предлагает выдержки из статьи Роба Танненбаума The Life and Murder of Stella Walsh, Intersex Olympic Champion, опубликованой в Longreads.

Стелла Уолш была в прекрасном настроении вечером, когда ее убили. В тот день она планировала поехать в Атланту со своими коллегами по работе, но отменила поездку за два дня до этого, так как посчитала ее слишком дорогой. Она не пошла на работу, долго спала и днем ​​пошла в ближайший паб, а затем вернулась в небольшой дом, который делила со своей 84-летней матерью Вероникой. После ужина, не прощаясь, она ушла покупать ленточки для приезжих польских баскетболисток. При себе у нее было достаточно денег, что было редкостью.

В 1980 году Уолш работала в Департаменте рекреации Кливленда, где получала 10 400 долларов в год, самую высокую зарплату, которую она когда-либо зарабатывала. Она купила мешочек с лентами на Бродвей-авеню на юго-востоке города. На стоянке к ней подошли мужчины, один из них держал в руках пистолет 38-го калибра. 69-летняя Уолш все еще была удивительно сильна. Когда она попыталась перехватить пистолет, прозвучал выстрел, пуля прошла через ее желудок и кишечник и перерезала артерию. Грабители скрылись, даже не проверив карман брюк, где лежали деньги.

Уолш была без сознания, когда полицейский нашел ее на стоянке лицом вниз на асфальте. Когда он перевернул ее, парик упал, и мужчина узнал Стеллу Уолш. Он попросил вызвать скорую помощь, но у ближайшей бригады спустило колесо, что задержало прибытие помощи. Вместо этого прибыл полицейский фургон, и полицейские отвезли Уолш в больницу Святого Алекса, расположенную в миле отсюда, где она скончалась на операционном столе. В опись ее личных вещей входили 248,17 долларов наличными, олимпийское кольцо 1932 года и пара подушечек для бюстгальтера.

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