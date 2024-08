Когда она была убита в 1980 году, мир потерял олимпийскую золотую медалистку 1932 года и члена Зала славы легкой атлетики. Однако при вскрытии у бывшей спортсменки были обнаружены мужские гениталии. Позже исследования показали, что у обладательницы двадцати мировых рекордов, уроженки Польши Станиславы Валасевич, или Стеллы Уолш, был хромосомный мозаицизм – ее клетки содержали как мужские, так и женские хромосомы. Портал MVP предлагает выдержки из статьи Роба Танненбаума The Life and Murder of Stella Walsh, Intersex Olympic Champion, опубликованой в Longreads.