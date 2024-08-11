В июне Латвийский Национальный театр отказал в аренде помещения для постановки Дмитрия Крымова "Записки сумасшедших" с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова. После заключения Службы госбезопасности Латвии у постановки есть сразу две новых площадки в Риге и одна — в Даугавпилсе. В Русском театре Таллина пройдет трехдневный Krymov Fest – к юбилею мастера. Саму же круглую дату режиссер отметит в рижском Splendid palace. Рассказываем подробности.

Этой осенью Дмитрию Крымову исполнится 70 лет. 20 лет назад, чтобы отметить другую круглую дату, вместе с курсом художников РАТИ (ГИТИС) он решил сделать спектакль и позвать гостей на него. Всем понравилось. Так родилась "Лаборатория Дмитрия Крымова". С тех пор каждый свой день рождения Крымов празднует на сцене - новым спектаклем. На этот раз юбилей будет особенным: он отмечается в эмиграции и ожидается премьера совсем другого рода и жанра...

Юбилейный год, вдали от родины, выдался полным волнений и громких событий.

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"Питер Пен. Синдром" (Рига). Февральская премьера на латышском языке спектакля "Питер Пен. Синдром" привлекла в Национальный театр много новой русскоязычной публики, а вот постоянная латышская разделилась — часть возмутилась появлением на сцене Пушкина, которого не единожды "расстреляли" по ходу действия.

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"Записки сумасшедших" (Рига). Параллельно весь год режиссер репетирует независимый проект "Записки сумасшедших" с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова — "про гонимых отовсюду одиноких людей". Для премьеры этого спектакля Национальный театр сдал помещение. А спустя несколько месяцев разорвал договор - после передачи Kulturšoks, "осознав, что не оценил должным образом символическое и моральное значение этой аренды в условиях российской агрессии против Украины". (Подробности этой истории — здесь.)

Через полтора месяца постановку на латышском языке "Питер Пен. Синдром" и исполнителей главных ролей на внутреннем голосовании Национального театра признали лучшими за прошедший сезон и наградили. В репертуаре она осталась. В частности, будет показ 15 сентября.

Залы для "Записок" в Риге нашлись. С 18 по 21 сентября спектакль покажут в павильоне кинопроизводства Led Unit Hall - 1500-метровом зале, техническое оборудование которого позволяет создать любую виртуальную реальность: разное время суток, погоду, природу, ситуацию… Там будут возведены с нуля уникальные декорации. (Подробности и билеты - здесь.)

После позитивного ответа Службы госбезопасности по поводу спектакля и его организаторов определилась и площадка на декабрьскую сессию "Записок" - Рижский русский театр им. М. Чехова. Подробнее о датах и продаже билетов станет известно после сентябрьской премьеры. Один показ на декабрь анонсирован 14 декабря в Доме культуры Даугавпилса. Стоимость билетов заметно ниже, чем в Риге. Культпоход можно совместить с поездкой во второй по величине город Латвии.

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"Реквием" (Клайпеда). В мае в Клайпедском драмтеатре вышла вторая премьера Крымова на литовском языке - "Реквием" по мотивам романа Харуки Мураками "Кафка на пляже" — "о странном, жестоком, иногда непостижимом и враждебном мире, окружающем нас".

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Krymov Fest (Таллин). С 8 по 10 сентября в кинотеатре Artis и Русском театре Таллина, который сегодня возглавляет латвийский режиссер Дмитрий Петренко (бывший ассистентом Крымова на "Питере Пене"), пройдет фестиваль Krymov Fest. На нем можно будет увидеть качественные видеоверсии двух спектаклей - "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" и "Костик" (по мотивам "Чайки"), а также стать участником встречи Дмитрия Крымова с театральным критиком Сергеем Николаевичем. Эти мероприятия для рижан комплектуются с поездкой в соседнюю столицу.

"Записки сумасшедших" (Эстония, Литва). Премьеру с Хаматовой и Сухановым покажут в Таллине (19 декабря). Планируются гастроли в Литве, во многих европейских странах и не только. Русский язык никого не смущает — на то есть титры.

Fоtо: Māris Morkāns

Юбилей (Рига). На свой 70-й день рождения и 20-летие творческой лаборатории Дмитрий Крымов вернется в Ригу — 10 октября - сумевших добыть билет в Малый зал Splendid Palace (их будет "очень ограниченное количество") ждет еще один сюрприз...

А теперь обо всем по порядку и в подробностях.

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