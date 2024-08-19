Два с половиной года санкционной политики в отноше­нии крупного российского бизнеса привели к невиданному отчуждению от Запада самой прозападной группы рос­сийского общества, пишет экономист Владислав Иноземцев. Он объясняет, почему, в его понимании, принятые меры в отношении частных лиц не были эффективны. И почему Запад не готов признать, что он ошибся.