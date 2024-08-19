Fоtо: Erakogu

Два с половиной года санкционной политики в отноше­нии крупного российского бизнеса привели к невиданному отчуждению от Запада самой прозападной группы рос­сийского общества, пишет экономист Владислав Иноземцев. Он объясняет, почему, в его понимании, принятые меры в отношении частных лиц не были эффективны. И почему Запад не готов признать, что он ошибся.

В эти дни исполняется два с половиной года агрессии России против Украины – и почти столько же времени с момента введения самых масштабных в истории санкций, которые западные страны наложили на российский бизнес и российских граждан.

Ещё до начала войны я подробно писал о том, что санкции против частного бизнеса вредны, т.к. предприниматели всегда выступали наиболее прозападной частью российского общества; в первые месяцы вторжения я го­ворил, что создание трибунала по военным преступлениям Кремля и предъ­­явление обвинений высшим российским чиновникам и военачальникам важ­нее ареста российских частных активов; позже я подробно показывал, почему установление предельной цены на нефть не обрушит доходы российского бюджета.

Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Пожалуйста, подождите!

Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...

Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv

Подпишись и читай:

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь