Два с половиной года санкционной политики в отношении крупного российского бизнеса привели к невиданному отчуждению от Запада самой прозападной группы российского общества, пишет экономист Владислав Иноземцев. Он объясняет, почему, в его понимании, принятые меры в отношении частных лиц не были эффективны. И почему Запад не готов признать, что он ошибся.
В эти дни исполняется два с половиной года агрессии России против Украины – и почти столько же времени с момента введения самых масштабных в истории санкций, которые западные страны наложили на российский бизнес и российских граждан.
Ещё до начала войны я подробно писал о том, что санкции против частного бизнеса вредны, т.к. предприниматели всегда выступали наиболее прозападной частью российского общества; в первые месяцы вторжения я говорил, что создание трибунала по военным преступлениям Кремля и предъявление обвинений высшим российским чиновникам и военачальникам важнее ареста российских частных активов; позже я подробно показывал, почему установление предельной цены на нефть не обрушит доходы российского бюджета.
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