Никто не хочет брать на себя ответственность: психиатрическая клиника винит работников скорой помощи, а те в свою очередь говорят, что следовали указаниям врача. Об этой истории рассказывает Delfi.ee.

Женщине за шестьдесят, у которой было трое детей и шестеро внуков, диагностировали депрессию. Она долго не понимала, что больна, и отрицала, что ей нужна помощь. Однако по инициативе и при поддержке членов семьи она дважды проходила курс лечения в психиатрической клинике Северо-Эстонской региональной больницы. Лечение дало положительные результаты, и ситуация на некоторое время стабилизировалась. "Пребывание в больнице и лечение, которое она там получила, заметно ей помогли", - подтверждает ее дочь.

В начале августа этого года у женщины начался очередной депрессивный эпизод. Поскольку теперь она осознавала, что больна, и следила за развитием болезни, она вызвала скорую помощь к себе домой в волость Куусалу. Дочь говорит, что, по словам ее матери, скорая приехала быстро. "Медики решили отвезти ее в больницу, но перед этим они позвонили в психиатрическую клинику, и там им сказали, что мест нет и привозить пациента не нужно", - рассказывает дочь.

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